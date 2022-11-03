بايدن يتحدث مع مخترع ميت

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ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تحدث إلى الرجل الذي اخترع الأنسولين، على الرغم من وفاة الطبيب قبل ولادة بايدن!

وخلال مشاركته في حدث في ولاية فلوريدا، أشاد بايدن بجهود إدارته لخفض تكاليف الرعاية الصحية للأمريكيين، وسأل الحشد: "كم منكم يعرف شخصا مصابا بداء السكري ويحتاج إلى الأنسولين؟ هل تعرفون كم يكلف صنع عقار الأنسولين لمرض السكري؟".

وأضاف: "اخترعه رجل لم يسجل براءة اختراعه لأنه أراد من العقار أن يكون متاحا للجميع. لقد تحدثت إليه، حسنا؟".

حصل الدكتور فريدريك بانتينج والأستاذ جون جيمس ريتشارد ماكلويد على جائزة نوبل في الطب عام 1923 لاكتشافهما الأنسولين عام 1921، وقد توفي بانتينج عام 1941 وماكلويد عام 1935، بينما ولد بايدن عام 1942.

وقد رفض بانتينج وضع اسمه على براءة اختراع الأنسولين لأنه شعر أنه من غير الأخلاقي القيام بذلك كطبيب، كما رفض ماكلويد القيام بذلك.

وربما كان بايدن يشير إلى أحد الطبيبين الآخرين المشاركين في اكتشاف الأنسولين وكانا على قيد الحياة بعد ولادته، ومع ذلك، تم تسمية هذين الطبيبين في براءة الاختراع، على عكس ادعاء بايدن.

وكان أول طلب للحصول على براءة اختراع الأنسولين باسم جيمس كوليب، وهو عالم في الكيمياء الحيوية، وطالب الطب تشارلز بست. توفي بست في عام 1979 وكوليب في عام 1965، ونقلا حقوق براءة الاختراع إلى جامعة تورنتو مقابل دولار واحد.