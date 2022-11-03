بيونغيانغ تطلق صواريخ بالستية واليابان تدعو السكان للاحتماء

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أعلنت سول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا بعيد المدى وصاروخين بالستيين آخرين قصيري المدى، أحدها تسبب بتحذير السلطات لسكان جزيرة كورية جنوبية وبعض المناطق في شمال اليابان بضرورة الاحتماء.

وكان نظام الإنذار المبكر في حالات الطوارئ التابع للحكومة اليابانية قد ذكر أن الحكومة حثت سكان مقاطعات مياجي وياماجاتا ونيجاتا على الاحتماء في الأماكن المغلقة بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية.

وأكدت الحكومة في وقت سابق إن الصاروخ حلق فوق الأراضي اليابانية متجها نحو المحيط الهادي.

إلا أن وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن الصاروخ لم يحلق فوق اليابان رغم التحذيرات التي صدرت لسكان بعض المناطق بالاحتماء.

وقال هامادا "تم الكشف عن الصاروخ باعتبار أنه من المحتمل أن يحلق فوق الأرخبيل الياباني، لذلك جرى إصدار التحذير".

وأضاف "بعد التحقق من المعلومات، أكدنا أن الصاروخ لم يعبر الأرخبيل الياباني، لكنه اختفى فوق بحر اليابان".

وأعلنت سول الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية بعد يوم من إطلاق بيونغيانغ أكثر من 20 صاروخا أحدها سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنه رصد "صاروخا بالستيا طويل المدى يعتقد أنه أطلق باتجاه بحر الشرق قرابة الساعة 07,40 صباحا (22,40 ت غ) من منطقة سونان في بيونغ يانغ"، في إشارة إلى البحر المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأضاف أنه رصد أيضا بعد فترة وجيزة "ما يعتقد انهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى أطلقا قرابة الساعة 08,39 صباحا من كايتشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية".

وأكد البيان أن جيش كوريا الجنوبية "يحافظ على وضعية تأهب تام بينما يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ويعزز المراقبة واليقظة".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار انطلقت في جزيرة أوليونغدو في شرق كوريا الجنوبية التي كان قد تم تحذير سكانها الأربعاء أيضا بالنزول للملاجئ بعد عبور صاروخ بالستي كوري شمالي قصير المدى الحدود البحرية بين البلدين.