سيول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد

A + A -

أعلنت سيول، الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ أكثر من 20 صاروخا أحدها سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.



وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي: «أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق»، في إشارة الى البحر الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان، وتابعت أن «عملية إطلاق الصاروخ يُفترض أنها انتهت الى الفشل».



وكذلك أعلنت الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا حلّق فوق اليابان باتجاه المحيط الهادئ.



وقال مكتب رئيس الوزراء إن الصاروخ حلّق فوق البلاد، في حين قطعت محطات التلفزيون برامجها لتحض السكان في بعض المناطق على الاحتماء أو التزام منازلهم.