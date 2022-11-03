6 أسباب لفوز نتنياهو الكبير في الانتخابات

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على عكس جميع استطلاعات الرأي التي أجريت طيلة 3 شهور، وأصرت على أن نتائج الانتخابات البرلمانية ستنتهي بمساواة بين المعسكرين، وبعجز زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، عن تشكيل حكومة، أفضت النتائج الفعلية إلى انتصار كبير حصل خلاله على 65 مقعداً، من مجموع 120، وضمن لنفسه تشكيل حكومة.



أصحاب شركات استطلاعات الرأي التي يقودها أساتذة جامعات متخصصون، يأكلون قبعاتهم، ويدفنون رؤوسهم في الأرض، ويحاولون فهم أسباب فشلهم في استشفاف هذه النتيجة. لكن المقرب من نتنياهو، داني دنون، المندوب السابق لإسرائيل في الأمم المتحدة الذي يطمح إلى تعيينه وزيراً للخارجية في الحكومة القادمة، يقول: «نحن نعرف أننا سننتصر. وقد أقمنا اتصالات مع أصدقائنا في أوروبا والولايات المتحدة وبعض الدول العربية، في الأسبوعين الماضيين، وأبلغناهم بأن حظوظنا في العودة إلى الحكم كبيرة، ووجهنا لهم رسائل طمأنة وتفسير». وحينماً سُئل: ماذا قالوا بالضبط؟ أجاب: «قلنا إننا منتصرون بشكل شبه مؤكد، وإن حكومتنا ستحافظ على إسرائيل دولة ديمقراطية وإيجابية وجزءاً من العالم الحر».



فمن أين هذا الاطمئنان الشديد بالنصر؟



أولاً: وضع نتنياهو وطاقم مستشاريه خطة لاسترجاع 300 ألف ناخب، من المصوتين لـ«الليكود»، وبقية حلفائه الذين شاركوا في الانتخابات التي جرت في مارس (آذار) 2019، امتنعوا عن التصويت في الانتخابات الثلاثة الأخيرة. هؤلاء يعيشون في بلدات الريف النائية، في الشمال وفي الجنوب. وهم من الفقراء والمحبطين. التقاهم نتنياهو عدة مرات، وأمضى معهم ساعات طوال. ونجح في جلب أكثر من نصفهم.

ثانياً: بعد أن توصل نتنياهو إلى قناعة بأن انتخاب عدد كبير وغير مسبوق من النواب العرب في «الكنيست» خلال المعارك الانتخابية الأربع السابقة، من 10 – 15 نائباً، هو الذي يعرقل فرص عودته إلى الحكم، وضع خطة ناجحة أخرى لتنويم الناخبين العرب حتى لا يخرجوا للتصويت. وبهذا لم يكن بحاجة لتفعيل هذه الخطة لفترة طويلة، إذ إن «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية حققت له مراده بشكل مفاجئ. فقد انقسمت إلى كتلتين: «تحالف الجبهة»، و«العربية للتغيير»، بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، وقائمة حزب «التجمع الوطني» بقيادة النائب سامي أبو شحادة. فأصبح للعرب 3 قوائم (حيث إن القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، كانت قد انقسمت في انتخابات 2021).



وقد أثار هذا الانقسام غضباً شديداً في صفوف الناخبين العرب، وأصابهم بالإحباط. وحاولت الأحزاب العربية، ومعها مجموعات من الشخصيات الاعتبارية، أن تستغيث بأن هناك خطراً بسقوط جميع الأحزاب العربية. فتحركت الضمائر والمشاعر، وبدا أن العرب يتجهون للصفح عن قيادتهم، ومنحهم فرصة أخرى. فهب نتنياهو ورفيقه إيتمار بن غفير يحرضان الناخبين اليهود ويحذرانهم من تدفق العرب على الصناديق. وقد ارتفعت نسبة التصويت بين العرب من 45 في المائة في السنة الماضية إلى 58 في المائة (الثلاثاء الماضي)؛ لكن حملة نتنياهو أدت إلى ارتفاع نسبة التصويت بين اليهود من 66 في المائة إلى 73 في المائة. فضاعت زيادة التصويت بين العرب. وسقط حزب «التجمع» وضاعت معه 130 ألف صوت هباء. ثم جاءته هدية غير مقنعة، هي سقوط حزب «ميرتس» اليساري.



ثالثاً: أدار نتنياهو معركة انتخابات حماسية نشطة، لم ينقطع خلالها عن الجمهور أبداً. وحتى خلال الأعياد كان يطل على الجمهور كل بضع ساعات بشريط مصور جديد. ظهر في الشريط ممثلاً ناجحاً، و«عمل دب وسعدان»، كما يقال. وبدا مقنعاً في رسائله. وركز على التقليل من شأن رئيس الوزراء، يائير لبيد، وإظهاره ضعيفاً: «يرضخ أمام تهديدات (حزب الله) فيوقع على اتفاق مع لبنان حول الحدود البحرية»، و«يرضخ أمام الإرهاب الفلسطيني»، و«يرضخ أمام الضغوط الأميركية، ويتعهد بألا يفاجئ الولايات المتحدة بأي إجراءات ضد إيران».



رابعاً: شدد نتنياهو في حملته على أن معركته هي مع معسكر يساري، مع أن معسكر لبيد يضم قوى يمين راديكالية، مثل: أفيغدور ليبرمان، وغدعون ساعر، ومتان كهانا، وزئيف ألكين، وغيرهم. واستغل تصريحات لبيد في الأمم المتحدة عن تأييده حل الدولتين ليخيف ناخبي اليمين من «اتفاق أوسلو جديد».



خامساً: أبرز نتنياهو في دعايته دوره في إبرام «اتفاقيات إبراهيم»، وخطته لتوسيعها، وتهكمه من لبيد الذي يتحدث في دعايته عنها كما لو أنها إنجاز له.



سادساً: حتى في الموضوع الاقتصادي نجح في التضليل. فمع أن نتنياهو معروف كابن للمدرسة النيوليبرالية في الموضوع الاقتصادي، أدار حملة ضد سياسة لبيد- ليبرمان التي جلبت غلاء فاحشاً. وفوق كل هذا، كان نتنياهو يدير معركة حماسية، ظهر فيها رجلاً شرهاً للسلطة، مُصِراً على الوصول، ذا عزيمة قوية. قائداً لحزبه بشكل صارم؛ بل قائداً لمعسكر يضم 4 أحزاب، بشكل حازم. في المقابل، جاءت حملة لبيد وحلفائه باردة وهادئة وضعيفة وخجولة.



في هذه الأوضاع، جرف نتنياهو مئات ألوف الأصوات الإضافية. ومع أن الأحزاب المتحالفة معه، حصلت على قسم كبير من هذه الأصوات، ظل «الليكود» الحزب الأكبر. تقاسم مع حلفائه ثمار النصر، وقطف الحصة الكبرى، فاز برئاسة الحكومة.