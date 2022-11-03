بعد فرز غالبية الأصوات... نتنياهو يحقق انتصاراً ساحقاً

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بعد فرز 4,133,566 صوتا، تعادل ما يقرب من 97% من أصوات الناخبين، تبين أن معسكر اليمين المعارض بقيادة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، ومعسكره، قد حققوا انتصارا ساحقا في الانتخابات البرلمانية وحصلوا على 65 مقعدا من مجموع 120، ويستطيع بالتالي تشكيل حكومة يمين صرف، كما كان قد وعد.

في المقابل، حصل معسكر الائتلاف الحالي بقيادة رئيس الوزراء، يائير لبيد، على 50 مقعدا فقط. وسيغادر منصبه حالما يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة. وأما الأحزاب العربية فقد حافظت على تمثيلها (10 مقاعد)، ولكن فقط لكتلتين اثنتين: تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، بقيادة النائبين أيمن عودة واحمد الطيبي، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس، حيث حصلت كل كتلة على 5 مقاعد.



ولكن حزب التجمع الوطني بقيادة النائب سامي أبو شحادة لم يتجاوز نسبة الحسم. ولم يتجاوزها كذلك حزب ميرتس اليساري، علما بأن كل حزب إسرائيلي يحتاج إلى حوالي 157 ألف صوت حتى يدخل الكنيست.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنها ستنشر النتائج شبه النهائية، اليوم الخميس، بعد فرز الأصوات المتنقلة، والمقصود بها التي يصوت فيها الناخبون خارج دائرة سكنهم. ويبلغ عددهم أكثر من نصف مليون شخص، وهم الجنود ورجال المخابرات الذين يؤدون خدمتهم في الجبهة أو في مواقع العمل الميداني، أعضاء السلك الدبلوماسي في الخارج، السجناء والمعتقلون والمرضى في المستشفيات وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك نزلاء دور المسنين. ويتم فرز أصواتهم بشكل مستقل في مقر لجنة الانتخابات المركزية. وقد يتأخر الفرز حتى فجر الخميس.



وبعد نشر النتائج شبه النهائية، يفسح المجال أمام المواطنين والأحزاب تقديم اعتراضات عليها. وحسب القانون، يجب أن تبحث اللجنة هذه الاعتراضات خلال 7 أيام، وتنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء القادم. وعندها سيتولى رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، مسؤولية ترتيب تشكيل الحكومة، فيكلف أحد أعضاء الكنيست تشكيلها. وحسب القانون ينبغي أن يعطي التكليف للنائب لذي يقود أكبر كتلة أو يحظى بأكبر عدد من التوصيات عليه من النواب، وفي الحالتين سيكون هذا نتنياهو.



وسيتم منحه ثلاثة أسابيع حتى يشكل حكومة، مع تمديد الفترة بأسبوعين آخرين. وإذا فشل، يستطيع رئيس الدولة تكليف نائب آخر بنفس الشروط. أو يكلف الكنيست برمته لهذه المهمة. وخلال كل هذه المدة يظل لبيد في منصبه رئيسا للحكومة حتى تشكيل حكومة أخرى.



هذا وقد جاءت نتائج التصويت حتى كتابة هذه السطور، كالتالي:



معسكر نتنياهو: حزب الليكود 32 مقعدا (له اليوم 30 مقعدا)، قائمة «الصهيونية الدينية» قيادة المتعصبين ايتمار بن غفير وبتسليل سموترتش 14 مقعدا (الآن لديها 6 مقاعد)، حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين 11 مقعدا (له الآن 9)، كتلة «يهدوت هتوراة» لليهود الاشكناز المتدينين 8 مقاعد (له اليوم 7). المجموع: 65 مقعدا.



معسكر لبيد: حزبه «يوجد مستقبل» 24 مقعدا (17 سابقا)، قائمة «المعسكر الوطني» بقيادة بيني غانتس 12 مقعدا (مقابل 14)، يسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان 5 مقاعد (7 مقاعد سابقا)، القائمة العربية الموحدة 5 مقاعد (كان لها 4 مقاعد)، حزب العمل 4 مقاعد (7 سابقا). المجموع: 50 مقعدا.



وحصلت قائمة الجبهة – العربية للتغيير على 5 مقاعد (كانت جزءا من القائمة المشتركة، التي تمثل في الكنيست اليوم بستة مقاعد. ولكن عندما انسحب منها التجمع هبطت إلى 5 مقاعد). وأما حزب العمل، الذي كان له الدور الريادي الأساسي في إقامة الحركة الصهيونية وقيادتها وتأسيس إسرائيل وقيادتها لعشرات السنين، فأصبح اليوم أصغر حزب في الكنيست، وهبط من 7 إلى 4 مقاعد.