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وزير سعودي يؤكد أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية بالحوار بين المنتجين والمستهلكين

3
NOVEMBER
2022
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أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن الأمير عبد العزيز بن سلمان عقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية لي تشانغ يانغ، أكد خلاله الجانبان أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.

هذا وشدد الوزيران على الحاجة إلى ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، لافتين إلى أن المملكة تظل أكبر مصدّر للبترول الخام إلى كوريا الجنوبية وشريكا موثوقا.

وأشار الجانبان إلى أهمية التعاون المستمر بين قطاعي الطاقة في كلا البلدين، ويتضمن ذلك مشروعات البتروكيميائيات، وضمان أمن سلاسل إمدادات الطاقة، وتبادل الخبرات، كما اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات المفاعلات النووية الكبيرة والمفاعلات المدمجة الصغيرة، إضافة إلى الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والشبكات الكهربائية، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، مع مراعاة مذكرة التفاهم حول اقتصاد الهيدروجين بين الحكومتين السعودية والكورية الجنوبية.

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