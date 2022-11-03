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الغاز في أوروبا بـ1300 دولار لكل ألف متر مكعب وتوقعات بالنمو خلال موسم التدفئة

3
NOVEMBER
2022
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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 13.6بالمئة، وزادت عن 1350 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لبورصة  لندن (ICE).

وكانت العقود الآجلة الأقرب لشهر ديسمبر (حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF ) قد افتتحت التداول باللون الأحمر – أي عند مستوى 1185.4 دولار لكل ألف متر مكعب بنسبة (-0.3 بالمئة)، ومع ذلك، سرعان ما توجهت الأسعار إلى النمو.

ومع اقتراب إغلاق التداول، تجاوزت الأسعار 1300 دولار. واعتبارا من الساعة 19.4

يُشار إلى أن ديناميكيات عروض الأسعار تعتمد على سعر التسوية ليوم التداول السابق والذي سجّل 1،189.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

الجدير بالذكر أنه في أوائل شهر مارس الماضي، قامت أسعار الغاز هذه، وبسبب مخاوف من فرض حظر على استيراد موارد الطاقة الروسية، بتحديث أعلى مستويات تاريخية لها لمدة 4 أيام على التوالي.

وبذلك، تم تسجيل رقم قياسي بسعر 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب، يوم 7 مارس. بعدها، استمرت الأسعار على ارتفاع في المستقبل.

وفقا لحسابات الوكالة استنادا إلى بيانات (ICE) سجل متوسط سعر التسوية للعقود الآجلة القريبة، انخفاضا إلى 1،377 دولارا لكل ألف متر مكعب في أكتوبر (-34.2 بالمئة على أساس شهري)، وفي سبتمبر كان 2093 دولارا (-14.6بالمئة)، وفي أغسطس كان أعلى بقليل من 2450 دولارا (+ 35.7 بالمئة)، وهو رقم قياسي للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا، وذلك منذ عام 1996.

بدورهم، أرجع المحللون الذين التقتهم “نوفوستي” تراجع أسعار الأسهم في أوروبا عن المستويات المرتفعة السابقة، إلى ارتفاع مستوى احتياطيات الغاز في منشآت التخزين التحتأرضية الأوروبية بما يفوق نسبة 90 بالمئة.

وفي السياق ذاته، يتأثر بخريف معتدل في الدول الأوروبية، متغلبا على ذعر المشاركين في السوق من القيود المفروضة على الإمدادات من روسيا وجهود الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى خفض الطلب بشكل مصطنع.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن الأسعار ستعود للنمو خلال موسم التدفئة.

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