living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

برلمانيون مولدوفييون يتهمون الغرب بتمويل وسائل إعلامية معادية لروسيا

2
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اتهم النائب عن الحزب الشيوعي في البرلمان المولدوفي، بوجدان تسارديا، الولايات المتحدة، والغرب بتمويل عدد كبير من وسائل الإعلام لنشر ظاهرة “الروسوفوبيا” في الأوساط المولدوفية.

وأوضح تسارديا، خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي لبلدان رابطة الدول المستقلة تحت عنوان “تطوير الإعلام في عالم متغير”، أن الملياردير الأمريكي جورج سوروس، أنشأ صندوقا بالتنسيق مع مؤسسات غربية في دول أخرى، لتمويل أكثر من 100 مؤسسة إعلامية مولدوفية معادية لروسيا وتعمل على تشويه سمعة المعارضين السياسيين الموالين لموسكو، ونشر ظاهرة “الروسوفوبيا” في الجمهورية.

وأن هذه الأموال ينفقها الغرب بشكل منسق ومنظم على مشاريع إنشاء شبكة من المنظمات والمؤسسات المدنية في مولدوفا.

وأكد أن هذه الوسائل الإعلامية المشبوهة، تروّج لحملات اجتماعية وسياسية لصالح أجندة المانحين بتشويه سمعة السياسيين المعارضين للحكومة الحالية، كما تعمل على إضفاء الصبغة القانونية على قوانين حظر بث الأخبار الروسية.

وأشار إلى أن المؤسسات والمنظمات المولدوفية التي تمولها مؤسسة سوروس تتعاون بشكل وثيق مع مؤسسات مماثلة في روسيا ودول أخرى، وقد لعبت هذه المنظمات دورا كبيرا في تشويه سمعة زعيم حزب الاشتراكيين ورئيس مولدوفا السابق إيغور دودون.

ووفقا لتسارديا، فقد قام مركز “خودوركوفسكي” المدرج ضمن قائمة العملاء الأجانب في مولدوفا، بالتنسيق مع منظمة الشفافية الدولية المدرجة ضمن قائمة المنظمات المشبوهة التي تروج لأجندة غربية في روسيا، وصندوق مكافحة الفساد المشبوه والمحظور أيضا في روسيا، ومنظمات أخرى بتنظيم حملة إعلامية شرسة ضد دودون، وتلفيق مجموعة من التهم المزيفة والمفبركة بحقه، فقط لأنه موال لروسيا.

وتابع أن هذه المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة سوروس ساهمت بشكل كبير في وصول مايا ساندو وحزب العمل والتضامن الذي تترأسه إلى سدّة الحكم في مولدوفا، كونها أحد الخريجين الجامعيين المستفيدين من المنح الدراسية التي تقدمها هذه المؤسسة.

وأضاف أن غالبية السياسيين المولدوفّين الحاليين مستفيدون بشكل مباشر وغير مباشر من هذه المؤسسات وصناديقها المشبوهة.

ونوه بأن هذه المؤسسات تروج للشذوذ والمثلية الجنسية، وإنكار الأرثوذوكسية، حتى أنهم ينكرون ذكرى يوم النصر على النازية في الـ 9 من مايو، ويحظرون الاحتفاء به.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout