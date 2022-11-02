وضعت مولودها في "التاكسي".. والمفاجأة بعد ذلك

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استقلت فرح ككانيندين سيارة أجرة في بريطانيا، متوجهة إلى المستشفى من أجل إجراء فحص روتيني لكونها حاملا.

وأفادت صحيفة "الصن" البريطانية بأن المخاض باغت فرح، البالغة من العمر 26 عاما، وهي على متن "التاكسي" في مقاطعة باكينغهامشير، وسط بريطانيا.

وبدأ المخاض بعد 5 دقائق فقط من ركوبها سيارة الأجرة في رحلة مسافتها 20 كيلومترا.

ووضعت فرح مولودة في "التاكسي"، وسمتها نايا، وكان سائق السيارة قد أبلغ طاقم المستشفى هاتفيا بحالة الوضع التي تطلب استجابة سريعة.

وبعد أيام، تلقت فرح فاتورة بقيمة تعادل 103 دولارات، قالت الشركة المسؤولة عن سيارة الأجرة إنها تكاليف تنظيف السيارة من عملية الولادة، بالإضافة إلى 34 دولارا أجرة النقل.

وقالت الأم، لطفل يبلغ من العمر 15 شهرا ويدعى "كايرو"، إنها تقر بأنها أحدثت حالة من البلبلة، لكن "من الصفاقة أن يتم تغريمي".

وأضافت: "لقد كانت أسرع عملية وضع على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "كيس الماء (ماء الجنين) انفجر بعد 5 دقائق من انطلاق الرحلة".

ولفتت إلى أن السائق اقترح عليها التوقف على جانب الطريق، لكنها أصرت على مواصلة الرحلة معتقدة أنها ستضع مولودها في المستشفى.

ولفت الأم البريطانية ابنتها بسترتها السوداء، وعندما وصلت إلى المستشفى، أصيبت القابلات اللاتي ينتظرنها بصدمة من المشهد.

واعتبرت أن ما قامت به الشركة أمر مجحف بحقها.