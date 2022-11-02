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انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر، أعمال القمة العربية لـ"لم الشمل" في دورتها (31)، بحضور رؤساء ووفود عربية، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وفي كلمة تسليم الرئاسة للجزائر، قال الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ترأست بلاده الدورة السابقة: "أحيي القيادة والشعب الجزائري فـي ذكرى التحرير".

وأضاف سعيد: "نتقاسم الروح النضالية من أجل الحرية والكـرامة العربية"، متابعا: "تجمع الأشقاء العرب بقمة الجزائـر للاتفاق على الحد الأدنى من الحلول للأزمات".

وأكمل: "مصرون على إزالة كل الصعوبات والتحديات التي تواجـه الدول العـربية.

وتابع: "نعيش حربا ضروس في مواجهة من يريد إسقاط دولنا العربية..يمكننا الانتصار على الأزمات عبر لم الشمل والتكاتف بيـن الدول العربية".

واستطرد: "نمر في ظرف دولي استثنائي من حيث حجم التحديات وتعدد أوجهها..نحن في حاجة إلى مفاهيم جديدة وأساليب وطرق جديدة للإنسانية جمعاء".

تبون: فلسطين قضيتنا المركزية والقمة تنعقد في ظروف حساسة

من جهته، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: "القمة تنعقد في ظروف حساسة ومتوترة وأزمات صعبة في العالم العربي".

وقال: "هناك تحديات داخيلة وخارجية وظروف عالمية قلبت الموازين في كل أنحاء العالم".

وتابع : "في ظل الأوضاع الدولية الراهنة، تبقى قضيتنا المركزية الأولى هي القضية الفلسطينية".

وأكد : "تبقى قضيتنا المركزيّة والجوهريّة هي القضيّة الفلسطينيّة التي تتعرّض للتّصفية من قبل الاحتلال عبر ممارساته".

وأشار إلى: "مبادرة السلام العربيّة ركيزة أساسية لقيام سلام عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلّة في حدود الـ67".

وقال: "سنطالب الجمعيّة العامّة للأمم المتحدّة الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة".

وتابع: "الأزمات التي تشهدها ليبيا وسوريا واليمن تبحث عن حل، وأدعو إلى تفضيل المصالحة الوطنيّة للوصول إلى الحلول السلمية التوافقية".

أبو الغيط: تسوية الوضع في سوريا يحتاج إلى إبداء المرونة

هذا وقال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته: "تلتئم هذه القمة في وقت يشهد فيه العالم تغيرات كبيرة ويجب إعادة ترتيب أوراقنا".

وقال: "الغذاء والطاقة والمناخ تمثل منظومة مترابطة وهي عنوان الأزمة العالمية التي نشهدها اليوم".

وأكد: "في مقدور العرب فعل الكثير إن حشدوا الإمكانات العربية بمنهج علمي وصحيح".

وشدد على أن: "تسوية الوضع في سوريا يحتاج إلى إبداء المرونة من جميع الأطراف المعنية وغلق صفحة الماضي بآلامها".

غوتيريش يدعو لإنهاء الاحتلال في فلسطين واضح وقيام دولتين القدس عاصمتهما

وكحضور غير عربي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمته في القمة: "موقف الأمم المتحدة من قضية فلسطين واضح، وهو ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب والقدس عاصمة لهما".

وقال: "نعمل مع جميع الأطراف المعنية لإبقاء مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب وإزالة جميع العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية".

اختتام جلسة الافتتاح

واختتمت مساء الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات في الجزائر العاصمة، أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة بحضور ثلثي القادة العرب، وسط غياب سوريا.

ويناقش القادة العرب وثيقة "إعلان الجزائر" التي تتضمن القضية الفلسطينية والأمن العربي، والأزمات وعد الاستقرار في دول عربية.