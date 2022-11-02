سيول: كوريا الشمالية أطلقت 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع

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أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت، الأربعاء، 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، بعد فترة وجيزة من تأكيدها سقوط صاروخ بالستي للمرة الأولى بالقرب من المياه الإقليمية الكورية الجنوبية.



وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي: «أطلقت كوريا الشمالية 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع باتجاه الشرق والغرب»، حيث أمر رئيس البلاد «برد سريع»على «استفزازات» بيونغ يانغ الأخيرة.



ولاحقا أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه أطلق ثلاثة صواريخ جو-أرض دقيقة بالقرب من موقع سقوط صاروخ بالستي كوري شمالي.