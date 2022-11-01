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رئيس وزراء أرمينيا في طهران: رئيسي يؤكّد أهمية أمن القوقاز لإيران

1
NOVEMBER
2022
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم #رئيسي أهمية الأمن في منطقة القوقاز بالنسبة الى الجمهورية الإسلامية، خلال استقباله الثلثاء في طهران رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

ووصل المسؤول الأرميني صباحا الى طهران حيث أقام له رئيسي مراسم استقبال رسمية في مجمع سعدآباد التاريخي في شمال العاصمة الإيرانية.

وأتت زيارة باشينيان بعيد شهر من مواجهات بين أرمينيا واذربيجان، الجارين الشماليين لإيران، أوقعت 286 قتيلا، وكانت الأكثر دموية منذ 2020.

وقال رئيسي خلال مؤتمر صحافي مع باشينيان إن "منطقة القوقاز جزء من تاريخ إيران وحضارتها وثقافتها، وتولي إيران اهتماما خاصا للأمن والسلام في منطقة القوقاز".

وترتبط إيران بعلاقات جيدة مع الجارتين اللتين تتشارك وإياهما حدودا طويلة في شمالها الغربي.

وانخرطت أذربيجان وأرمينيا في مواجهات عدة منذ عقود ضمن نزاع للسيطرة على منطقة ناغورنو-كراباخ، كانت من أشدها معارك في العام 2020.

وأعلن إقليم ناغورنو- كراباخ ذو الغالبية الأرمنية انفصاله عن أذربيجان في مطلع التسعينات ما أدى إلى حرب تسببت بسقوط 30 ألف قتيل.

وتضم الجمهورية الإسلامية نحو عشرة ملايين شخص من ذوي الأصول الآذرية، ونحو 100 آلف نسمة من الأرمن.

وشدد رئيسي على أن إيران وأرمينيا تؤكدان أهمية "حل القضايا الإقليمية من قبل المسؤولين والمعنيين في المنطقة، وأي تدخل أجنبي في المنطقة سيخلق مشاكل بدلا من حل المشكلة".

واتفقت أرمينيا وأذربيجان الاثنين على "عدم اللجوء إلى القوة" لحل نزاعهما على ناغورنو-كراباخ، وذلك في بيان مشترك بعد محادثات بوساطة روسية.

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمله في "تطبيع" العلاقات بين باكو ويريفان، وذلك بعيد استضافته في مدينة سوتشي قمة ثلاثية مع نظيره الاذربيجاني إلهام علييف وباشينيان.

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