في "ليلة الهالووين".. ضحايا بعد إطلاق نار عشوائي في شيكاغو

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أصيب أكثر من 14 شخصا، من بينهم 3 أطفال، في حادث إطلاق نار من سيارة مجهولة في مدينة شيكاغو الأميركية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الهالووين.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الشرطة قولها إنها تعتقد أن هناك ما لا يقل عن شخصين أطلقا النار عشوائيا من سيارة مجهولة، على مجموعة من الأشخاص كانوا مجتمعين في حي غارفيلد.

وجرى نقل الضحايا، من بينهم 3 أطفال (ما بين 3 و13 عاما) إلى عدة مستشفيات محلية، فيما ذكر مسؤولو الصحة في شيكاغو أن إصاباتهم تتراوح بين العادية والخطيرة والحرجة.

وكشف مدير شرطة شيكاغو، ديفيد براو، في تصريح صحفي، أن حادث إطلاق النار وقع في حدود التاسعة والنصف من مساء الاثنين، عند تقاطع كاليفورنيا وبولك.

وأضاف أن "إطلاق النار من سيارة عابرة جرى في غضون 3 ثوان، وتم تصويره من طرف كاميرات المراقبة، وهو ما تراجعه الشرطة حاليا".

ولم يعرف بعد ما إذا كان الحادث انتقاما أم مرتبطا بعصابة، بينما كشف براو أن ملابسات إطلاق النار ما تزال قيد التحقيق.

وتابع: "نأمل أن يتمكن الضحايا من تقديم مزيد من الإيضاحات.. وقد رصدنا مكافأة تصل إلى 15 ألف دولار لأي شخص يملك معلومات بشأن الحادث".