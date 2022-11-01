رئيس شركة "إيتوتشو" : لن تنجو اليابان بدون استمرار مشترياتها من النفط والغاز الروسيين

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يعتقد ماساهيرو أوكافوجي، رئيس شركة "إيتوتشو" اليابانية ، التي تشارك في مشروع سخالين -1 الروسي، أن اليابان لن تنجو دون استمرار شراء النفط والغاز من روسيا.

وأضاف أوكافوجي لصحيفة فاينانشيال تايمز : "على عكس أوروبا أو الولايات المتحدة، تعتمد اليابان بشكل شبه كامل على الدول الأجنبية لاحتياجاتها من الطاقة، لذلك من المستحيل قطع العلاقات مع روسيا بسبب العقوبات. الحقيقة هي أننا لن ننجو إذا لم نستمر في الاستيراد من روسيا حتى لو كانت الأحجام أقل".

وانتقد أوكافوجي الاتجاه الذي تتعرض فيه الشركات لضغوط جيوسياسية، فضلا عن إجبارها على إنشاء تكتلات دول للتعاون في مجال سلاسل التوريد. ويعتبر هذا النهج سلبيا بالنسبة للاقتصاد العالمي.