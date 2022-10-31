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التموين المصرية: لا زيادة في أسعار الأرز أو أي سلعة مهما ارتفع الدولار

31
OCTOBER
2022
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أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في مصر، أنه لا زيادة في أسعار الأرز أو أي سلعة خلال الشهرين المقبلين مهما ارتفع سعر الدولار

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، أشار عبد المنعم خليل إلى أنه “تم الإفراج عن أعلاف من الموانئ تكفي لمدة شهر، وسوف يشعر المواطن بتأثيرها على انخفاض أسعار الدواجن خلال أيام قليلة”.

وأضاف أن وزير التموين وعد خلال اجتماعه مع اتحاد الغرف التجارية والشركات الموردة للسلع بحل كل مشاكل السلع العالقة في الموانئ.

وأفاد بأن مضارب الأرز كان متوقفة والوزير اجتمع مع مسؤولي المضارب ووعد بحل مشاكلهم وتوفير الأرز والشعير لهم.

وأكد عبد المنعم خليل أنه لا زيادة في أسعار الأرز أو أي سلعة خلال الشهرين المقبلين مهما ارتفع سعر الدولار، والعودة بالأسعار التي كانت موجودة قبل التعويم، وأن هذا ما اتفق عليه وزير التموين مع اتحاد الغرف التجارية والشركات الموردة.

ولفت إلى أن وزير التموين اتفق مع منتجي الألبان على البدء في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج بداية من الغد، موضحا أن هناك مخزونا استراتيجيا من الشاي لمدة 13 شهرًا، مضيفا أن كيلو العدس يتراوح في السوق بين 30 و32 جنيها، في حين هناك من يردد أن الأسعار تصل لـ 65 جنيها.

وشدد على أنه لا توجد زيادة في أسعار الزيت بعد قرار البنك المركزي، ويوجد مخزون يكفي 6 أشهر، مشيرا إلى أن هناك اكتفاء ذاتيا من البيض والدواجن.

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