أوبك: الطلب العالمي على النفط سيزداد حتى 2035

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في تقريرها السنوي، رأت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أن الطلب العالمي على النفط سينمو حتى عام 2035 مدفوعا من الدول النامية، وبشكل أساسي لتغذية وسائل النقل والبتروكيماويات.

وأشارت تقديرات تقرير "أوبك" إلى أنه "في حين قدر الطلب العالمي في عام 2021 بنحو 96.9 مليون برميل يوميا، فإنه سيرتفع إلى 109.5 مليون برميل يوميا بحلول 2035، عندما يستقر عند 109.8 مليون برميل يوميا خلال العقد المقبل".

وأفاد التقرير بأن "الطلب من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يتراجع منذ عام 2024، وسينخفض إلى 34 مليون برميل يوميا"، خلال الفترة الممتدة حتى عام 2045 (مقابل 44.8 مليون برميل يوميا في 2021)، أي بتراجع قدره 11 مليون برميل يوميا.

في حين أوضح التقرير أن "الطلب الطويل الأجل من البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يفترض أن يزيد بـ24 مليون برميل يوميا" خلال هذه الفترة، "مدفوعا بتمدد الطبقات الوسطى والنمو الديموغرافي القوي وإمكانية النمو الاقتصادي".

وخلص التقرير إلى أنه "نتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بـ12.9 مليون برميل يوميا ليصل إلى 109.8 مليون برميل يوميا عام 2045".

هذا وتراهن الدول المصدرة للنفط على فترة طويلة إلى حد ما اعتبارا من عام 2035 بسبب "سياسات الطاقة والتطورات التكنولوجية" التي قد تعزز تنوع موارد الطاقة في المستقبل.