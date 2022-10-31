عطل "طارئ" يصيب "انستغرام"... والشركة تعلّق!

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تبحث إنستغرام مشكلة منعت الآلاف من مستخدميها من الوصول إلى منصة مشاركة الصور إذ شكا العديد منهم من تعليق حساباتهم.



وقالت إنستغرام، المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، على حسابها عبر تويتر، الإثنين: "ندرك أن بعضكم يواجه مشكلات في الوصول إلى حسابه على إنستغرام. نحن ننظر في هذا الأمر ونعتذر عن الإزعاج".



ولم يعلق متحدث باسم إنستغرام على مسألة تعليق الحسابات.

وكتب عدد من مستخدمي المنصة على تويتر أن إنستغرام طلب منهم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للوصول إلى الحسابات المعلقة.



وتأثر في وقت سابق الإثين، ما يقرب من ثلاثة آلاف مستخدم، وفقا لموقع "داون ديتكتور" الذي يتتبع الانقطاعات، غير أن هذا الانقطاع ربما أثر على عدد أكبر بكثير من المستخدمين.



وتراجع سهم ميتا بنحو خمسة ببلمئة وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم.