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بالفيديو: "زلة لسان" جديدة تورّط بايدن

30
OCTOBER
2022
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عاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، لتكرار الأخطاء وزلات اللسان المثيرة لسخريات الأميركيين وغيرهم، إلا أنه ارتكب هذه المرة غلطة لا تمر حتى على الأطفال، فقد ذكر أن في الولايات المتحدة 54 ولاية، في حين أن الصحيح هو 50 ولاية.

الغلطة التي اعتبرها منتقدوه والساخرون في مواقع التواصل فادحة وفظيعة لا تغتفر، ارتكبها بايدن أثناء إلقائه كلمة في حفل استقبال أحياه الحزب الديمقراطي، مساء يوم الجمعة الماضي، في بنسلفانيا، وفيها دافع عن نظام "أوباما كير" للرعاية الصحية، وقال إنه بفضل القانون الذي سنه الرئيس الأسبق باراك أوباما، حصد الديمقراطيون في 2018 غالبية مقاعد الكونغرس بانتخابات التجديد النصفي ذلك العام.

وفي كلمته أعطى بايدن، 80 عاما، في 20 تشرين الثاني المقبل، ملاحظات مشوشة حول كيفية قيام إدارته بتحسين الرعاية الصحية، وقال: "ذهبنا إلى 54 ولاية لمنع شركات الأدوية من زيادة أسعارها، لهذا هزمناها في 2018 عندما حاولوا القيام بذلك"، مضيفًا بالعبارة 4 ولايات غير موجودة أصلا، إلى بلاده المكونة من 50 ولاية. مع ذلك، أصر بايدن على ترشحه في 2024 لولاية ثانية.

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