كندا ستبيع سندات سيادية لجمع الأموال لصالح أوكرانيا

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أفادت وكالة "رويترز" ان كندا ستبيع سندات مدعومة من الحكومة لأجل خمس سنوات لجمع أموال لصالح أوكرانيا، في خطوة هي الأولى من نوعها من جانب أحد حلفاء كييف، كما ستفرض عقوبات جديدة على 35 شخصية روسية من بينهم مديرون تنفيذيون في شركة غازبروم.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في اجتماع سنوي للمجلس الكندي الأوكراني في وينيبيج "سيكون بإمكان الكنديين الآن الذهاب إلى البنوك الكبرى لشراء سندات سيادية تستحق بعد خمس سنوات مع الفوائد".

وأضاف "هذه الأموال ستذهب لدعم حكومة أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة دعم الشعب الأوكراني".