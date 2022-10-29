واشنطن تندد باحتجاز السلطات الإيرانية جثة صحافي

A + A -

نددت الولايات المتحدة بالسلطات الإيرانية التي يشتبه في أنها منعت دفن صحافي، قائلة إن الجمهورية الإسلامية تخشى الصحافيين حتى بعد وفاتهم.



وتوفي الصحافي رضا حقيقت نجاد الذي عمل في المنفى لصالح "راديو فردا"، وهي إذاعة ممولة من الولايات المتحدة تبث باللغة الفارسية، في 17 تشرين الأول في مستشفى في برلين إثر إصابته بمرض السرطان، وفق ما ذكرت المنصة الإعلامية التابعة لإذاعة أوروبا الحرة Radio Free Europe/Radio Liberty.



وذكر "راديو فردا" نقلا عن عائلته أن عملاء للحرس الثوري احتجزوا جثة الصحافي البالغ 45 عاما لدى إعادتها إلى إيران لمنع دفنه في مدينته شيراز.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: "نشعر بالاشمئزاز لمعرفتنا بأن الحرس الثوري الإيراني احتجز رفات رضا في المطار ويضغط على عائلته للموافقة على دفنه في مكان آخر".



ودعا السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن الجثة "فورا" وإعادتها إلى العائلة، مشيرا إلى أن ما حدث يكشف حجم الترهيب الذي تتعرض له الصحافة في الجمهورية الإسلامية.



واعتبر أن "طريقة التعامل مع رضا حقيقت نجاد تسلط الضوء على مدى الخوف الذي تشعر به القيادة الإيرانية من الصحافيين حتى بعد وفاتهم".



ويأتي الحادث في وقت تنفّذ السلطات الإيرانية حملة أمنية ضد المتظاهرين الذين خرجوا في أنحاء البلاد عقب وفاة مهسا أميني في أيلول بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق ذائعة الصيت.