روسيا: تربطنا علاقات تاريخية بإفريقيا

A + A -

اشار مدير قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الروسية، فسيفولود تكاتشينكو، إلى ان روسيا تربطها علاقات تاريخية بإفريقيا منذ كفاح شعوبها لنيل استقلالها من الاستعمار.

وأضاف تكاتشينكو في تصريح لقناة “RT”، خلال مشاركته في منتدى “روسيا – إفريقيا”، أن روسيا لديها منذ زمن طويل علاقات تعاون بناءة وودية بالدول الإفريقية، قائمة على أساس الصداقة والثقة والمساواة.

وأوضح أن روسيا تتعاون في مجالات مختلفة مع الدول الإفريقية، مؤكدا رغبة موسكو في تطوير علاقاتها مع إفريقيا بصفتها قارة غنية ومركزا للتنمية المتقدمة، وهي “قارة المستقبل”.

وقال إن روسيا تبحث عن تطوير مجالات جديدة للتعاون مع الدول الإفريقية في ظل المتغيرات في مجال التقنية والحاسوب والاتصالات الفضائية، خاصة أن لدى روسيا كفاءات متميزة في قطاعات تقنية مختلفة.