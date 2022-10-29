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خبير أمريكي: الحرب العالمية الثالثة قد بدأت

29
OCTOBER
2022
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أعلن الاقتصادي الأمريكي، نورييل روبيني، الذي تنبأ بأزمة عام 2008، أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل.

وقال في حديث لصحيفة "شبيغل" الألمانية: "يعبر مستشارو الأمن القومي عن قلقهم من تدخل حلف الناتو في النزاع الأوكراني، كما نشهد خلافات حادة في العلاقات بين إيران وإسرائيل. وأقرأ في الصباح أن إدارة بايدن تتوقع أن الصين ستهاجم تايوان قريبا. بصراحة فإن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل، وتنتشر أعمالها في المجال السيبراني وفي أوكرانيا".

وأضاف الخبير أنه عندما كان في إيطاليا في السبعينيات من القرن الماضي لم يكن مضطرا إلى "القلق بشأن حرب بين الدول الكبرى أو شتاء نووي"، ولم يسمع عبارات "تغير المناخ" و"جائحة عالمية". وقال "أما الآن فيتعين عليّ أن أقلق بشأن كل هذه الأشياء، مثل أي شخص آخر".

وفي حديث حول الاقتصاد توصل روبيني إلى استنتاج مفاده أن منطقة اليورو تقع حاليا "في حالة ركود بالفعل" مشيرا إلى أن الأمور في بريطانيا تتطور "أسوأ" من ذلك. كما أكد أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على أوروبا فيما يتعلق بالتعاول الاقتصادي مع الصين.

هذا وعبر عن اعتقاده بأن اليوان الصيني قد يحل محل الدولار الأمريكي، موضحا: "سيستغرق ذلك وقتا، لكن الصينيين يجيدون التفكير على المدى الطويل".

روسيا اليوم
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