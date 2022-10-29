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تحذير قوي اللهجة من موسكو : "القنبلة القذرة" قد تدفعنا لمواجهة مباشرة مع الناتو

29
OCTOBER
2022
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شدد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، على وجوب أن تستعمل الدول الغربية نفوذها لمنع كييف من الاستمرار بما أسماها "الاستفزازات" حول استعمال "القنبلة القذرة".

واعتقد المسؤول الروسي أن الغرب يفهم تماما ما يمكن أن يفعله نظام كييف في الوضع الحالي، مشدداً على أن البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة تنقل جميع المعلومات المتاحة حول الاستفزازات المحتملة من قبل نظام كييف إلى مجلس الأمن.

كما أكد أن بلاده نجحت في تفادي استفزازات جدية، محذّرا من أن مثل هذا الاستفزاز سيكون ضروريا للغاية لنظام كييف في الوقت الحالي، للحفاظ على سلطته في أوكرانيا بأي وسيلة وبأي ثمن ولإشراك دول الناتو في مواجهة مباشرة مع روسيا، وفق تعبيره.

إلى ذلك، أشار بوليانسكي إلى أن روسيا حاولت، على الأقل في مجلس الأمن، أن تفعل كل شيء هذا الأسبوع لتجعل من غير الملائم لنظام كييف تنفيذ سيناريو "القنبلة القذرة".

الوكالة الذرية تبحث

جاء ذلك بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستزور موقعين أوكرانيين هذا الأسبوع، وذلك بعد اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بتدمير أدلة تظهر تطويرها "قنبلة قذرة".

وأوضح المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي، مساء الخميس الماضي، أن المفتشين سيجرون عملية تدقيق مستقلة للكشف عن أي تحويل لمواد نووية.

وأكد أن التفتيش سيجري خلال الأيام القادمة، دون مزيد من التفاصيل.

وشددت الوكالة في بيان على أنها ستنشر استنتاجاتها في أقرب وقت، نظرا لأهمية الملف وإلحاحه، إضافة إلى التقرير المعتاد الذي يقدم إلى مجلس المحافظين.

(العربية)

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