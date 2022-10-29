living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إصابة زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي بجروح...جراء اعتداء عليه بمطرقة!

29
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصيب زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي بجروح خطيرة في هجوم بمطرقة، حيث دخل المعتدي من باب خلفي لمنزلهما الفخم في حي باسيفيك هايتس الراقي في سان فرانسيسكو صارخا: “أين نانسي؟”.

في ذلك الحين، كانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، على بعد آلاف الأميال في واشنطن العاصمة، محمية من قبل عناصر الأمن الخاصة بها، لكن زوجها، بول بيلوسي البالغ من العمر 82 عاما، كان لوحده في المنزل.

وبحلول الوقت الذي وصل فيه ضباط الشرطة، بعد إرسالهم في الساعة 2:27 صباحا أمس الجمعة، وجدوا المهاجم وزوج بيلوسي يتصارعان من أجل السيطرة على مطرقة.


وقال وليام سكوت، رئيس شرطة سان فرانسيسكو، إن المعتدي سحب المطرقة بعيدا و”هاجم بعنف” زوج بيلوسي بها أمام الضباط.

وبينما سارع القادة من مختلف الأطياف السياسية لإدانة الهجوم، خضع بول بيلوسي لعملية جراحية لإصلاح كسر في الجمجمة وإصابات أخرى. وبقي في مستشفى بسان فرانسيسكو بعد ظهر أمس الجمعة، وفقا لمكتب نانسي بيلوسي.

وبينما قالت الشرطة إنها ما زالت تحقق في الدافع وتستجوب المعتدي في الحجز، زاد هذا الحادث المخاوف من اندلاع أعمال عنف سياسي قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout