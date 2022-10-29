العراق: السوداني يطلب في الجلسة الأولى للحكومة الذمم المالية للوزراء وتعيين مدراء من كادر الوزارات

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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الجمعة أن “الهمة والعزيمة وصبر الشعب وتضحياته ستكون حاضرة أمامنا لتقديم الأفضل، ونثبت أننا أهل للمسؤولية في هذه الفترة الحساسة”.

وأكد السوداني خلال الجلسة الأولى للحكومة الجديدة “ضرورة أن يكون الجميع بمستوى ثقة الشعب وممثليه في هذه الفترة العصيبة، وهذه المرحلة التي فيها من التحديات الشيء الكثير”.

وتابع أن “انعقاد الجلسة الأولى ومباشرة الحكومة مهامها اليوم الجمعة، هو رسالة بأن هذه الحكومة مستعدة ومتهيئة وجادة لأن تعمل ليلاً ونهاراً بصرف النظر عن العطل والمناسبات الرسمية وغيرها، لأننا نذرنا وقتنا وجهدنا لأجل هذه المهمة، وإن هذا السياق سيجري العمل به من الآن”.

ووجه السوداني الوزراء كافة بإجراء كشف الذمة المالية خلال أسبوع، “لنكون أول حكومة تقدم كشف ذمتها خلال أسبوع من مباشرة مهامها”.

كما طلب رئيس الوزراء العراقي باختيار مدراء مكاتب الوزراء من كوادر الوزارة حصراً.