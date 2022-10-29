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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن العلاقات الصينية الأمريكية تمر بنقطة تحول، ويجب على واشنطن التوقف عن محاولة التعامل مع الصين من موقع قوة.

وقال وانغ يي خلال اجتماع مع السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز: “العلاقات الصينية الأمريكية تمر بنقطة تحول. يتوقع المجتمع الدولي في كل مكان أن تتطور العلاقات الصينية الأمريكية بشكل مستقر”.

وأشار أيضا إلى أنه لا يمكن للصين والولايات المتحدة، باعتبارهما قوتين عظميين، تغيير بعضهما البعض.

وأضاف: “يجب على الولايات المتحدة التوقف عن محاولة التعامل مع الصين من موقع القوة والتفكير باستمرار في كيفية قمع واحتواء تنمية الصين”.

بكين: يجب على الولايات المتحدة التوقف عن محاولة التعامل مع الصين من موقع القوة.