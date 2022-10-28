بوتين يهنئ ميلوني بتعيينها رئيسة لوزراء إيطاليا

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أعلن السفير الروسي لدى إيطاليا سيرغي رازوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ جورجا ميلوني على تعيينها رئيسة لوزراء إيطاليا.

وقال رازوف لصحيفة "بيوبلو" إن موقف روسيا من القيادة الإيطالية الجديدة مفتوح.

وأضاف: "من جهتي أستطيع أن أقول إن الرئيس بوتين هنأ جورجا ميلوني على تعيينها، وهنأ وزير الخارجية لافروف نظيره الوزير تاجاني، وبعث رئيسا مجلسي البرلمان الروسي بالتهنئة لزملائهم الإيطاليين، متمنين لهم التوفيق".

وأضاف: "هذا اختيار الشعب الإيطالي وسنعمل مع الحكومة التي ستمثل إيطاليا. ونتعاون مع هذه الحكومة إذا كانت هذه الرغبة مشتركة ".