بكين: لن ينجح ابتزاز واشنطن النووي معنا

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أكدت الصين، اليوم الجمعة، أن “المراجعة الخاصة بأميركا بشأن موقفها النووي لعام 2022″، والتي أصدرتها وزارة الدفاع الأميركية، أمس الخميس، تنبثق بشدة من ‏الحرب الباردة وعقلية المحصل الصفري.‏

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، أن المراجعة الأميركية “تزيد من حدة المنافسة بين القوى الكبرى ومواجهة الكتلة، وتستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز أجندة أميركا الجيوسياسية”.

وقال، إنه “من الواضح أن هذا يتعارض مع رغبة العالم في منع نشوب حرب نووية أو سباق تسلح نووي”، مؤكدا أن “الصين لديها القدرة والثقة لحماية مصالحها الأمنية، ولن ينجح ابتزاز الولايات المتحدة النووي مع الصين”.

وحثت الصين أميركا على “التخلي عن عقلية الحرب الباردة ومنطق الهيمنة، واتباع سياسة نووية عقلانية ومسؤولة، والوفاء بمسؤوليتها الخاصة والأولية في نزع السلاح النووي، والمساهمة في الاستقرار الاستراتيجي العالمي، والسلام والأمن العالميين”.

وذكرت استراتيجية الدفاع الجديدة لوزارة الدفاع الأميركية الـ“بنتاغون”، أمس الخميس، أن “الصين لا تزال تمثل التحدي الأمني الأكبر للولايات المتحدة على الرغم من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وسيحدد التهديد من بكين كيفية تجهيز الجيش الأميركي وتشكيله للمستقبل”.

وحذرت من أن الصين تعمل على تقويض التحالفات الأميركية في المحيطين الهندي والهادئ، واستخدام جيشها المتنامي لإكراه وتهديد الجيران.