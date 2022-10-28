أول تعليق لترمب على شراء ماسك تويتر.."في أيد أمينة"

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بعد ساعات على إستحواز الميلياردير الأميركي إيلون ماسك رسمياً على منصة تويتر العملاقة، وطرده عددا من المدراء الكبار، علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على تلك الخطوة، معبراً عن سروره الكبير.

فقد اعتبر في تعليق مقتضب اليوم الجمعة، شبكته Truth Social أن تويتر أصبح الآن "في أيد أمينة".

مجانين اليسار

كما أضاف إن شبكة التواصل الشهيرة "لن تدار بعد الآن من قبل مجانين اليسار المتطرفين الذي يكرهون بلدنا حقًا".، وفق تعبيره.

إلا أن الرئيس الجمهوري السابق لم يقل ما إذا كان يعتزم العودة إلى المنصة التي تم حظره منها بعد ايام على اقتحام مبنى الكابيتول في يناير الماضي (2021) أم لا!

العصفور حر!

وكان ماسك كتب في أول تغريدة له كمالك رسمي للمنصة، بوقت سابق اليوم، "العصفور حر"، في إشارة إلى نيته ربما تقليل القيود المفروضة على محتوى تويتر.

فيما أفادت مصادر مطلعة إلى عزمه منع إيقاف حسابات المستخدمين بشكل دائم من الآن فصاعداً، وفق ما نقلت بلومبيرغ.

أتى ذلك، بعد أن عمد إلى الإطاحة بـ 4 مسؤولين ومديرين كبار، وهم المدير التنفيذي باراغ اغريوال والمدير المالي نيد سيغال، ومديرة السياسات القانونية والثقة والسلامة فيجايا جادي (Vijaya Gadde) والمستشار القانوني العام شون ادجيت.

ولعل من أبرز هؤلاء الوجوه التي سرعان ما انتشر اسمها كالنار في الهشيم بين مستخدمي العصفور الأزرق، فيجايا جادي، مديرة القسم الذي اتخذ قرار تعليق حساب ترمب بشكل دائم، في يناير من العام الماضي!

قرار أحمق

يذكر أن أغنى رجل في العالم كان وصف في مايو الماضي (2022) قرار حظر الرئيس الجمهوري، بالأحمق، مؤكداً أنه سيلغيه إذا اشترى المنصة، علماً أن ترمب أكد مراراً أنه لن يعود إلى تويتر، "لأنه أصبح مملا"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن رئيس تسلا كان أتم في وقت متأخر أمس، صفقة الشراء الضخمة مقابل 44 مليار دولار، مستفتحاً عهده بإقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي الشهيرة، بعد أن اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.