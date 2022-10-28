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بيونغيانغ تطلق صاروخا.. وتدريبات جوية ضخمة بين سول وواشنطن

28
OCTOBER
2022
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أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي.

وجاء إطلاق بيونغيانغ لصاروخها بعدما قال سلاح الجو الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن سول والولايات المتحدة ستجريان تدريبات جوية مشتركة كبيرة تشمل حوالي 240 طائرة عسكرية الأسبوع القادم للتحقق من القدرات التشغيلية للحلفاء في زمن الحرب وسط التهديدات المتزايدة لكوريا الشمالية.

ومن المقرر أن تبدأ تدريبات "فيجيلانت ستورم " التي تستمر 5 أيام، الاثنين، حيث تسعى سول وواشنطن جاهدتين إلى شحذ الردع وسط مخاوف من أن بيونغيانغ قد تصعد التوترات من خلال إجراء تجربة نووية أو أعمال استفزازية أخرى، وفقما ذكرت "يونهاب".
وستنشر كوريا الجنوبية في التدريبات حوالي 140 طائرة بما في ذلك طائرات الشبح من طراز F-35A، والطائرات المقاتلة من طرازي F-15K وKF-16 فضلا عن طائرة النقل العسكرية من طرازKC-330 ، بينما ستنشر الولايات المتحدة حوالي 100 من الأصول العسكرية بما في ذلك طائرات F-35B وطائرة الحرب الإلكترونية من طراز EA-18 وطائرات النقل العسكرية من طرازKC-135.
وقالت القوات الجوية الكورية الجنوبية في إفادة صحفية إنه خلال التدريبات، تخطط القوات التابعة لسول وواشنطن للإلمام بالإجراءات التشغيلية في زمن الحرب وتعزيز القدرات التشغيلية المستدامة من خلال إجراء عمليات جوية رئيسية على مدار الساعة مثل مجموعة الضربة الجوية وتوفير الدفاع الجوي والاعتراض الجوي في حالات الطوارئ.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها التدريبات الجوية المشتركة بين سول وواشنطن بحجم كبير منذ تعليق التدريبات المشتركة المسماة "فيجيلانت أيس" في عام 2018 لدعم الجهود الرامية للمصالحة بين الكوريتين في ظل إدارة مون جيه-إن السابقة.

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