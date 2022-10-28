بوتين: تايوان جزء لا يتجزأ من الصين

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تايوان تعتبر جزءا لا يتجزأ من الصين، مضيفا أن زيارات المسؤولين الأمريكيين للجزيرة "استفزاز" ضد بكين.

وقال بوتين خلال دورة منتدى "فالداي" الدولي للنقاش، يوم الخميس، إن "تايوان دون أي شك، جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية. وكنا نتمسك بهذا الموقف دائما، وهو لم يتغير لدينا".

وأضاف أن "كل التحركات" المرتبطة بزيارات المسؤولين الأمريكيين الكبار لتايوان، تعتبرها روسيا "استفزازا".

يذكر أن الأوضاع حول تايوان توترت على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأعضاء في الكونغرس لهذه الجزيرة في أغسطس الماضي.

ودانت الصين هذه الزيارة وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة ردا عليها.