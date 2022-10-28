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الرئاسة المولدوفية: بلغاريا ستسمح لمولدوفا بنقل الغاز من تركيا واليونان

28
OCTOBER
2022
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وقعت مولدوفا الخميس اتفاقا مع بلغاريا لنقل الغاز الطبيعي عبر نظام نقل الغاز العائد للشركة البلغارية “بولغارترانسغاز”، وهذا يسمح بضخ الغاز من تركيا واليونان إلى مولدوفا.

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الرئيسيةمال وأعمال

الرئاسة المولدوفية: بلغاريا ستسمح لمولدوفا بنقل الغاز من تركيا واليونان

وقعت مولدوفا الخميس اتفاقا مع بلغاريا لنقل الغاز الطبيعي عبر نظام نقل الغاز العائد للشركة البلغارية “بولغارترانسغاز”، وهذا يسمح بضخ الغاز من تركيا واليونان إلى مولدوفا.

ورحبت الرئيسة المولدوفية مايا ساندو الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها البلغاري رومين راديف، بتوقيع اتفاق نقل الغاز قائلة: “أرحب باتفاقية التعاون الموقعة اليوم بين شركة إنرجوكوم المولدوفية ومشغل نظام نقل الغاز في بلغاريا بولغارترانسغاز.

وأضافت هذا يعني أننا أوجدنا امكانية تقنية لشراء الغاز من مصادر أخرى. وقال ساندو “إن تحقيق هذا الانجاز سيعزز استقلالنا في مجال الطاقة ويساعدنا على أن نكون أكثر مرونة في الأزمة الحالية”.

من جانبه، أشار راديف إلى أن قدرة نظام نقل الغاز البلغاري أكثر من كافية لنقل الغاز من بلغاريا إلى مولدوفا. وقال “هذا يعني أن العقد المبرم يسمح بالوصول للغاز الطبيعي المسال في محطات اليونان وتركيا”، مضيفا أن مولدوفا ستكون قادرة على شراء الغاز، وبلغاريا يمكنها نقله.

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