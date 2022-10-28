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طهران تستدعي السفير الألماني لديها

28
OCTOBER
2022
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أعلنت الخارجية الإيرانية أنها استدعت سفير ألمانيا لدى طهران، هانس ادو موتسل، “ردا على المواقف التدخلية لوزيرة الخارجية الألمانية”.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن الخارجية أعلنت “استدعاء السفير الألماني منددة بالهجوم الإرهابي على الزوار والمصلين” في مرقد ديني بمدينة شيراز جنبو البلاد.

وأضافت الوكالة أنه “في سياق هذا الاستدعاء اعتبر المساعد السياسي لوزير الخارجية علي باقري الهجوم الإرهابي في شيراز استمرارا للتحركات المثيرة للعنف التي تحرض عليها بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية”.

وأشار باقري إلى “تصريحات بعض مسؤولي ألمانيا التحريضية خلال أعمال الشغب الأخيرة في إيران معلنا أن مثل هذه المواقف غير المسؤولة تتناقض مع قوانين ومبادئ الحقوق الدولية والعلاقات الثنائية القديمة بين إيران وألمانيا”.

وقالت الوكالة إن باقري أكد على اهتمام بلاده “بقوانين حقوق الإنسان بما فيها الحق في التجمع السلمي، واعتبر التدخل غير القانوني من قبل بعض الدول الغربية سببا وراء جر التجمعات السلمية إلى العنف”.

وأشار إلى “الآثار الناجمة عن الحظر الأحادي الجائر  المفروض على إيران واعتبره انتهاكا لحقوق الانسان وحقوق الشعب الإيراني”.

ونقلت الوكالة عن السفير الألماني “أنه سينقل وجهات نظر الجانب الإيراني إلى مسؤولي بلاده.

يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية، انالينا بيربوك، أعلنت أن بلادها تعتزم مواصلة تقييد العلاقات مع إيران “بسبب طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع حركة الاحتجاجات”.

وقالت إنه  “من المنتظر فرض قيود إضافية أخرى على الصعيد الوطني في ألمانيا وذلك إلى جانب العقوبات التي تم إقرارها على صعيد الاتحاد الأوروبي”.

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