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بيان الخارجية الاميركية حول اتفاق الترسيم: لهذا الإنجاز التاريخيّ تأثير عميق في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة

27
OCTOBER
2022
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اصدر مكتب المتحدث باسم الخارجية الأميركية بياناً لوزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن، وجاء فيه:

تهنئ الولايات المتحدة حكومتيّ إسرائيل ولبنان على إتمام اتفاقهما الذي سهّلته الولايات المتحدة لوضع حدود بحريّة دائمة. سوف يكون لهذا الإنجاز التاريخيّ تأثير عميق في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ويظهر القوة التحويلية للدبلوماسية الأميركية.
هذه الاتفاقية تبرز بشكل ذي معنى رؤية الولايات المتحدة لشرق أوسط أكثر أمنًا وتكاملاً وازدهارًا، وبنفس القدر من الفائدة لكل من إسرائيل ولبنان، سوف تعزز مصالح اسرائيل الاقتصادية والأمنية فيما تشجع الاستثمار الأجنبي الذي تشتد حاجة الشعب اللبناني إليه، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة اقتصادية مدمّرة. سوف تتمكن المنطقة وما حولها قريبا من جني فوائد موارد الطاقة هذه، التي ستدفع قدما الأمن والاستقرار والازدهار.
هذا الاتفاق التاريخي ما كان ممكنا أن يحصل دون المثابرة والدبلوماسية من قبل قادة إسرائيل ولبنان والعمل الجاد للمنسّق الرئاسي الخاص هوكستين وفريق عمل الخارجية الأميركية في دفع الطرفين نحو الاتفاق. سوف يكون لإنجازهم هذا تداعيات طويلة الأمد على المنطقة.

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