انتقاد العقوبات ضدّ روسيا تؤدّي لمعاقبة نائب في هذه الدولة

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أعلنت عضو البرلمان البولندي مونيكا فالي، بأن عضو الائتلاف القومي البولندي يانوش كوروين ميكي، عوقب بسبب انتقاده لقوانين العقوبات ضد روسيا.

وكان ميكي، قد قال في تغريدة على "تويتر": "متى ستفهمون أيها الحمقى أن العقوبات ضد روسيا ترتد علينا، وأن من يفرض العقوبات ضد روسيا، إما مخرب، أو خائن، أو أحمق فعلا"، ما دفع أعضاء لجنة الأخلاق في البرلمان بالإجماع لمعاقبته.

وحضر إلى الجلسة البرلمانية، آملا من اللجنة أن تقدم له الاعتذار، وتوعد برفع القضية إلى الاتحاد الأوروبي، لأنه يتعرض للاضطهاد بناء على آرائه السياسية.