جولة انتخابية لترامب لدعم مرشحين جمهوريين

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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيشارك في 4 تجمعات انتخابية لدعم مرشحين من الحزب الجمهوري، في انتخابات التجديد النصفي المقبلة التي قد تشهد سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

ويعتزم ترامب الذي يخضع لتحقيقات قضائية، المشاركة في مهرجانات في أوهايو وأيوا وفلوريدا وبنسلفانيا، قبل الانتخابات المقررة في 8 نوفمبر لتجديد جميع مقاعد مجلس النواب الـ435، وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

وبينما ينظر إلى هذه الانتخابات عادة على أنها استفتاء على شعبية ساكن البيت الأبيض والرضا عن سياساته، فإنها هذه المرة تمثل أيضا اختبارا لمستقبل ترامب السياسي الذي يدرس محاولة العودة إلى الرئاسة عام 2024.

وتعقد جميع التجمعات التي يشارك فيها ترامب في ولايات رئيسية.

وفي المقابل، يتناوب الرئيس جو بايدن على عقد لقاءات مع أبناء الطبقة العاملة، إضافة إلى لقاءات اخرى مع مؤيدين أثرياء لحشد التمويل لحزبه الذي يسعى على الأقل للهيمنة على مجلس الشيوخ.