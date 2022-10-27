تزامنا مع ارتفاع أسعار الحطب.. سرقة مقاعد مواقف حافلات في لاتفيا

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تعرضت مقاعد مواقف الحافلات في منطقتي توكومس ودوبيلي في لاتفيا للتخريب، حيث تم قطعها بالمنشار وسرقة الخشب المصنوعة منه، وربط كثيرون الحادثة بارتفاع أسعار الحطب مع اقتراب فصل الشتاء.

وتظهر الصور التي نشرتها وكالة "Latvijas valsts ceļi (LVC)" الحكومية أمس الأربعاء، أن الألواح الخشبية المستخدمة في تشكيل المقاعد قد نُشرت في 15 محطة مختلفة. وتقدر تكلفة هذا التخريب بأكثر من 1100 يورو.

وتقول إحدى النظريات، إن المخربين أرادوا الخشب كحطب. ومع ذلك، نظرا للكمية الصغيرة نسبيا من الخشب الذي ستنتجه المقاعد المسروقة، يجب استخدام قدر كبير من الوقود لأن الخشب المسروق يحتوي على مواد حافظة تجعله غير مناسب بشكل خاص للاستخدام في أنظمة التدفئة.

من جهتها فتحت الشرطة اللاتفية تحقيقا في الحادثة، وجاري البحث عن الجناة.



