إيران.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني في شيراز

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قتل 15شخصا وأصيب العشرات، يوم الأربعاء، في هجوم إرهابي استهدف مرقد شاهجراغ في مقاطعة شيراز بمحافظة فارس، جنوب إيران.

وفي التفاصيل، قال مراسل RT إنه وفي حدود الساعة 17:45 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، دخل 3 مسلحين باحة ضريح شاهجراغ في شيراز وأطلقوا النار على الزوار.

وأضاف أنه قد تم إلقاء القبض على اثنين من المهاجمين وتتواصل الجهود لاعتقال المسلح الثالث.

وصرح بأن الهجوم الإرهابي خلف 15 قتيلا، مشيرا إلى أن من بين الضحايا امرأة وطفلان.

وذكر مصدر مطلع لوكالة "تسنيم" المحلية أن المهاجمين ينتمون لجماعات تكفيرية إرهابية حاولت استغلال الوضع الأمني في البلاد للهجوم على زوار مرقد ديني.