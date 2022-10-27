داعش يتبنى الهجوم الإرهابي على مزار "شاه شراغ" في شيراز الإيرانية

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أعلن تنظيم "داعش" في بيان له، اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم على مزار في مدينة شيراز الإيرانية.

وسقط 15 شهيداً و40 جريحاً في هجوم إرهابي على مزار "شاه شراغ" في شيراز اليوم.

وقال مراسل الميادين إن "المسلّحين دخلوا بسيارة إلى مدينة شيراز وفتحوا النار على الزوار والخدّام في المرقد الديني".

ونقل مراسلنا عن مصادر إيرانية أن "منفذي العملية الإرهابية على مزار شيراز هم إرهابيون متطرفون من جنسية غير إيرانية".

وعلّق مسؤولون إيرانيون على الهجوم الإرهابي، فيما توعّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد.