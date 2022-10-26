الرئيس الروسي بوتين يشرف على أول مناورات عسكرية نووية منذ غزو أوكرانيا

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أشرف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على التدريبات السنوية لقوات الردع النووي الاستراتيجية في وقت تتزايد فيه حدة المواجهات بين روسيا والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ ثمانية أشهر.

وقال الكرملين إن التدريبات شهدت إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كروز. في المنطقة القطبية ومنطقة أقصى شرق روسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أُخطرت مسبقاً بالتدريبات وفقاً لبنود معاهدة "ستارت" الجديدة حول الحد من استخدام الأسلحة الاستراتيجية الهجومية وتقليص أعدادها.

وتأتي عمليات إطلاق الصواريخ هذه في وقت تزعم فيه روسيا بدون دليل أن أوكرانيا تخطط لاستخدام "قنبلة قذرة".

والقنبلة القذرة هي متفجرات ممزوجة بمادة مشعة، وقد رفضت الدول الغربية المزاعم الروسية على نطاق واسع باعتبارها مزاعم كاذبة.