أعلى مستوى للذهب في أسبوعين مع تراجع الدولار

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سجل سعر الذهب، الأربعاء، أعلى مستوى خلال أسبوعين مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حدة سياسة رفع أسعار الفائدة بداية من ديسمبر كانون الأول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة مسجلا 1669.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى سعر منذ 13 أكتوبر تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة أيضا إلى 1673.80 دولار للأوقية.

ووسع الدولار خسائره ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أسبوع.

ولا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في نوفمبر تشرين الثاني.

ويتحول التركيز الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة المقرر إعلانها غدا الخميس، تليها بيانات التضخم الأساسي الأمريكي يوم الجمعة، والتي يمكن أن تقدم صورة أوضح لمسار رفع الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

كما تتركز الأنظار على اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.3 بالمئة مسجلة 19.59 دولار للأوقية وقفز البلاتين 3.2 بالمئة إلى 944 دولارا للأوقية كما صعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1943.13 دولار.