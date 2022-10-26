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انتهت سرقة صالة قمار في تشيلي بطريقة غير متوقعة، حيث رمى اللصوص الأموال التي سرقوها على طريق سريع، أثناء مطاردتهم.

ورمى اللصوص الأموال التي سرقوها على طريق سريع مزدحم، وشوهدت سيارة للشرطة تقوم بجمع المسروقات.

ويظهر في الفيديو الذي نشره موقع "إنديان إكسبريس"، توقف حركة المرور على الطريق المكوّن من 3 مسارات، عندما التقطت قوات الشرطة الأموال المنهوبة.

ووفق تقرير الشرطة، فإن اللصوص قاموا بسرقة قاعة قمار في مدينة بوداهيل بالعاصمة التشيلية سانتياغو، بعدما أجبروا موظفا على منحهم المال تحت تهديد السلاح.

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على العصابة والتي تضم 6 أشخاص، واستطاعت استرداد المبلغ المسروق وقيمته 10 آلاف دولار.