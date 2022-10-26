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لبيد: إسرائيل ستصبح مورداً رئيسياً للغاز إلى أوروبا

26
OCTOBER
2022
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان وسيُوقع الخميس، سيجعل من إسرائيل «مورداً رئيسياً للغاز إلى أوروبا».
وكان لبيد يتكلم خلال لقاء جمعه برئيس وزراء هولندا مارك روته، فعاد ووصف الاتفاق بأنه «تاريخي» ليس فقط كونه اتفاقاً مع لبنان، بل لأن حكومته ترى فيه فرصة هدوء تجعلها تضخ كميات هائلة من الغاز، وتتحول في المستقبل القريب إلى مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا».
وعقد لبيد اجتماعاً ثنائياً مع روته، ثم عقد اجتماعاً موسعاً بمشاركة وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين إلهرار، والطواقم المهنية من البلدين. وجاء في بيان صدر عن مكتب لبيد، أن «الاثنين تداولا في سبل التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل وأوروبا، باعتبارها محاولة لمساعدتها في أزمة الطاقة». كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك المناخ والذكاء الاصطناعي. وتطرق اللقاء إلى الملف الإيراني والاحتجاجات في عموم إيران، وأعرب لبيد «عن تقديره للمرأة الإيرانية في كفاحها من أجل الحقوق الأساسية»، بحسب المصدر ذاته.
وكان روته قد وصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية إلى إسرائيل تستغرق يومين، وتهدف إلى مواصلة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات الطاقة وتقنيات المياه والزراعة والأمن الغذائي». كما تناولت العلاقات الإسرائيلية مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، والرغبة الإسرائيلية في تحسينها ورفع مستواها إلى درجة الشراكة وحتى العضوية في مرحلة معينة. وقال إن هولندا أدت دوراً كبيراً ومهماً في مساعدة إسرائيل للعودة إلى اتفاق التعاون الثقافي مع الاتحاد الأوروبي.
ولكن موضوع الطاقة قد أخذ حيزاً أساسياً في المحادثات. وقال لبيد: «نحن وإياكم شركاء، وعلينا أن نعمل معاً لإيجاد حلول متوسطة وطويلة المدى للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة».
واجتمع روته أيضاً مع وزير الدفاع بيني غانتس، وتركز البحث بينهما في الموضوع الإيراني وقضايا الأمن الإقليمي والعالمي. وتطرقا أيضاً إلى الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود وما يولده من أوضاع أمنية. وقال غانتس إن الأمن الأوروبي مهدد من إيران وحزب الله.
يذكر أن الاتفاق الإسرائيلي اللبناني سيوقع الخميس في مقر قوات «اليونيفيل» التابعة للأمم المتحدة، على نقطة الحدود بين البلدين في رأس الناقورة.

الشرق الأوسط
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