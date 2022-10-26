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سوناك يؤكد موقف بريطانيا "الراسخ" تجاه أوكرانيا

26
OCTOBER
2022
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أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، الثلاثاء، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بإمكانه الاعتماد على دعم المملكة "الراسخ" لبلاده في مواجهة الهجوم العسكري الروسي.

وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان إلى أن سوناك، في أول محادثة هاتفية أجراها مع زعيم أجنبي منذ توليه منصبه، تباحث مع زيلينسكي "من أجل التشديد على دعم المملكة الراسخ لأوكرانيا".

وأعرب سوناك عن "أمله بلقاء شخصي بينهما قريبا".
وفي المقابل، أعرب الرئيس الأوكراني الثلاثاء عن أمله في "تعزيز" العلاقات بين أوكرانيا وبريطانيا التي تعد إحدى أبرز الدول الداعمة لكييف في مواجهة روسيا، وذلك إثر المحادثة الهاتفية مع سوناك، مشيرا إلى أنه دعاه لزيارة أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون الذي بقي في المنصب حتى سبتمبر الماضي، محط تقدير كبير في كييف بسبب دعمه القوي لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وقد أثارت استقالته التي أعلنها في يوليو مخاوف كثيرة.
وزار جونسون أوكرانيا 3 مرات منذ بدء الهجوم العسكري الروسي في 24 فبراير الماضي، كان آخرها في 24 أغسطس بمناسبة يوم الاستقلال، وتلقى حينها أرفع وسام أوكرانيا يمكن منحه لشخصية أجنبية.

وقدمت لندن دعما عسكريا كبيرا لكييف منذ بدء الحرب.

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