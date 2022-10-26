من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار".. وزير الطاقة السعودي: حل أزمة الطاقة لا يأتي من دولة واحدة

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أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية البلد الأكثر أمنا وموثوقية للنفط، وحذر الدول من استخدام احتياطيات الخام الاستراتيجية.

وقال وزير الطاقة السعودي، خلال مشاركته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، إن الحل بشأن أزمة الطاقة لا يأتي من دولة واحدة، بل يجب أن يكون الحل من مشاركات مختلفة ويجب الاعتراف بالأزمة وعدم وضع سياسات وزيادة تعقيدها.

وأضاف أن الرياض تتواصل مع عدد من حكومات أوروبا بشأن الأزمة الراهنة. وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان على أن السعودية ستكون المورد لكل من لديه احتياج.

وفيما يتعلق بأزمة الطاقة في أوروبا، بين وزير الطاقة، أن أوروبا بدأت تشهد مرحلة حرجة والعديد من الإشكالات في سلاسل الإمداد والمملكة تعمل معها لضمان تلبية احتياجاتها.