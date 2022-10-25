living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بنغلاديش.. قتلى ومشردون بسبب إعصار مدمر

25
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اجتاح إعصار سيترانغ، الثلاثاء سواحل بنغلاديش، مما أسفر عن مقتل 9 على الأقل وتدمير منازل واقتلاع أشجار وتعطيل الطرق وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات.
 
وأفاد مسؤولون بأن عمليات الإجلاء الجماعي قبل وصول الإعصار إلى اليابسة على الساحل الغربي لبنغلاديش ساعدت في إنقاذ أرواح، لكن لا يمكن تحديد حجم الخسائر والأضرار بالكامل قبل استعادة الاتصالات بشكل كامل، وفق "رويترز".
 
وقال ميزان الرحمن، وهو من سكان جزيرة بهولا، بعد استعادة الاتصالات في المنطقة التي يعيش بها: "كان الأمر مروعا، بدا أن البحر قادم ليأخذنا... قضينا ليلة بلا نوم، كل ما كان بوسعنا فعله هو الدعاء".
 
وانطلق الإعصار من خليج البنغال تصاحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 88 كيلومترا في الساعة وأمواج بارتفاع ثلاثة أمتار تقريبا غمرت المناطق الساحلية المنخفضة.
 
وقال مسؤولون إن خطوط الكهرباء والهاتف انقطعت إلى حد كبير وغمر الظلام المناطق الساحلية.
 
ونتجت معظم الوفيات عن حوادث سقوط الأشجار.
 
ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار كبيرة في مخيمات اللاجئين جنوب شرق بنغلاديش، إذ يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا القادمين منميانمار المجاورة في ملاجئ واهية.
 
ونصح المسؤولون زهاء 32 ألف لاجئ من الروهينغا، انتقلوا من المخيمات إلى جزيرة معرضة للفيضانات في خليج البنغال، بالبقاء في المنازل.
 
وهطلت أمطار غزيرة في شوارع العاصمة داكا، مما تسبب في غمر المياه لبعض الطرق وتعطيل الركاب.
 
كما أثر الإعصار على ولاية البنغال الغربية في شرق الهند.
 
وتزايدت حوادث الطقس المتطرف في منطقة جنوب آسيا في السنوات الماضية، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق.
 
ويحذر دعاة حماية البيئة من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى مزيد من الكوارث، خاصة في البلاد ذات الكثافة السكان العالية مثل بنغلاديش.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout