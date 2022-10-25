زيلينسكي منتقدا إسرائيل: ثمن التعاون الروسي الإيراني ليس المال!

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انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إسرائيل لـ "عدم تزويدها كييف بأنظمة دفاعية"، مشيرا في المقابل إلى أن روسيا "ستساعد إيران في برنامجها النووي" كثمن لتزويد طهران موسكو بطائرات من دون طيار وصواريخ تستخدم في أوكرانيا.

وكانت أوكرانيا من إسرائيل تزويدها بأنظمة دفاع جوي، في وقت كشف فيه مسؤولون أوكرانيون استخدام روسيا للطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

ومنحت إسرائيل أوكرانيا مساعدات إنسانية وخوذات وسترات واقية من الرصاص لكنها امتنعت حتى الآن عن تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة وأنظمة أسلحة دفاعية خشية حدوث صدام مع روسيا قد يضر بمصالح إسرائيل الأمنية في سوريا، وفقا لموقع AXIOS.

وزعم الرئيس الأوكراني أن التحالف بين روسيا وإيران "لم يكن ليحدث لو أن إسرائيل اتخذت قرارا بتوفير أنظمة دفاع جوي لأوكرانيا عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014" ، وهو قرار قال زيلينسكي إنه اتخذ في عهد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتانياهو، ولم يتغير في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وقال زيلينيسكي في خطاب مسجل في مؤتمر لصحيفة هآرتس الإسرائيلية "كيف تدفع روسيا لإيران مقابل ذلك [الطائرات المسيرة]، في رأيك؟ هل إيران مهتمة فقط بالمال؟ ربما ليس المال على الإطلاق، ولكن المساعدة الروسية للبرنامج النووي الإيراني. على الأرجح، هذا هو بالضبط معنى تحالفهم".

وأضاف، "هذا قرار حكوماتكم... عدم إزعاج الكرملين، الذي تم تبنيه منذ وقت طويل".

وتابع، "لو كنا قد أمنا سماءنا على الفور عندما واجهنا تهديدا بالصواريخ والطائرات بدون طيار، لما كان لدى روسيا أي دافع الآن للذهاب إلى إيران وتقديم شيء لها مقابل المساعدة في الإرهاب".

وتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، هاتفيا، الاثنين، مع نظيره الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، وشدد على وقوف إسرائيل مع الشعب الأوكراني والغرب.

وأعرب عن التزامه بدعم أوكرانيا من خلال إيصال المساعدات الإنسانية والمعدات الدفاعية المنقذة للحياة، بحسب مكتب غانتس.

لكن "غانتس شدد على القيود التشغيلية التي تواجهها دولة إسرائيل، وأضاف "نتيجة لذلك، لن توفر إسرائيل أنظمة أسلحة لأوكرانيا".

وبدلا من ذلك، اتفق الوزراء على إجراء حوار مهني من أجل مساعدة أوكرانيا في تطوير نظام مدني للإنذار المبكر، بحسب البيان الإسرائيلي.

وأفادت المخابرات العسكرية البريطانية، الاثنين، بأن روسيا تواصل استخدام الطائرات من دون طيار الإيرانية ضد أهداف، في جميع أنحاء أوكرانيا.

ورجحت وزارة الدفاع البريطانية في إحاطتها اليومية عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أن "تفقد روسيا عددا كبيرا من الطائرات بدون طيار الإيرانية من نوع شاهد-136 من أجل اختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية الفعالة بشكل متزايد".

وأضافت أنه "من المحتمل أن تستخدمها كبديل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى المصنعة في روسيا، التي أصبحت نادرة بشكل متزايد".

ووصفت المخابرات العسكرية البريطانية الجهود الأوكرانية للتصدي للطائرات من دون طيار من طراز "شاهد -136" بأنها "ناجحة بشكل متزايد".

والأحد، استمر انقطاع الكهرباء بشكل واسع في أوكرانيا نتيجة الضربات الروسية المتكررة التي استهدفت البنى التحتية للبلاد مع اقتراب الشتاء، فيما أعلنت روسيا أنها دمرت مخزن محروقات للطيران الأوكراني.

واستهدفت روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية خلال الأسبوعين الماضيين مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المدنيين.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، قال في تصريحات سابقة إن اعتماد روسيا على طائرات مسيرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف أوكرانية يكشف أن موسكو أفلست سياسيا وعسكريا.

واعتبر أن استخدام الأسلحة الإيرانية بمثابة اعتراف من موسكو بفشلها، رغم إنفاق الكثير من مواردها المالية لتمويل صناعة الدفاع في الاتحاد السوفيتي، وما بعده، على مدى عقود.

وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة "شاهد لصناعات الطيران" المرتبطة بالحرس الثوري النافذ، ومسؤولين عسكريين ثلاثة، بينهم الجنرال محمد حسين باقري قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية.

وكان زيلنسكي قد أعلن الأسبوع الماضي أن جيشه دمر خلال شهر 233 من هذه الطائرات المسيرة الإيرانية.