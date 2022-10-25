طهران: الأجواء الإقليمية باتت مهيأة لإجراء جولة مفاوضات جديدة مع السعودية

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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الأجواء الإقليمية باتت مهيأة لإجراء جولة مفاوضات جديدة بين بلاده والسعودية، والتي توقفت بعد خمس جولات في العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي أمس حسب وكالة «إرنا»: إن «الظروف مهيأة لإجراء مفاوضات جديدة بين البلدين وأمام الانتقال إلى مرحلة الحوار السياسي بين طهران والرياض».

وأكد كنعاني أن بإمكان إيران والسعودية التعاون في الكثير من المجالات في حال نجاح المفاوضات الثنائية، مشيراً إلى أنه مع استقرار الظروف الأمنية في صنعاء فإن إيران ستتخذ قرارها لإرسال سفيرها إلى اليمن.

وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أكد أن إيران جارة للسعودية، وليس لديها مشكلة، مشدداً على ضرورة العيش معاً.

وقال ولايتي، في حوار مع قناة «الميادين»: إنه يجب أن تكون السفارات نشطة في كلا البلدين، لأنه يمكن حل النزاعات بطريقة أفضل، ومما لا شك فيه، أنه بسبب الاحترام المتبادل والاحتياجات القائمة، هناك إمكانية لحل بعض الخلافات في وجهات النظر والآراء.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأربعاء الماضي، عن أمله في تسريع عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الممكلة العربية السعودية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية وإيران لم يصل إلى نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن «المملكة تنظر في جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعد».