غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه تحديات لم تشهدها منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة في ظل الصراعات الدولية المتفاقمة، وانعدام آليات تطبيق المبادئ، والقيم التي أسست من أجلها.

وأضاف غوتيريتش خلال الحفل الذي أقيم في ذكرى تأسيس الأم المتحدة في الـ 24 من أكتوبر، أن المنظمة تأسست بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لتحقيق الآمال والطموح بتفادي الحروب وإحلال السلام والتعاون المشترك بين الدول عوضا عنها، إلا أنها وبسبب الصراعات الدولية المتفاقمة باتت تواجه أزمة لم يسبق لها مثيل منذ تاريخ تأسيسها عام 1945.

وأكد أن العالم الآن بحاجة ماسة لإيجاد آليات فعالة تضمن تنفيذ القيم والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والتي تأسست من أجل تطبيقها، لإرساء مبادئ السلام وتفادي مخاطر ومآسي الحروب.

ودعا لبذل الجهود للقضاء على الفقر، والحد من ظاهرة التمييز على أساس العرق، والدين، ولون البشرة.

وشدد على ضرورة حماية الكوكب، من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لما له من تداعيات سلبية على البيئة.