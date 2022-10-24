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زيلينسكي يهاجم إسرائيل

24
OCTOBER
2022
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن حياد إسرائيل إزاء العملية الروسية في أوكرانيا، أتاح الفرصة لتعزيز التحالف بين موسكو وطهران.

وتابع زيلينسكي لصحيفة "هآرتس الإسرائيلية"، لم يكن هذا التحالف ليكون، لو أن إسرائيل اتخذت قرارها ووافقت على طلباتنا المتعلقة بحماية مجالنا الجوي، وأرسلت لنا المعونات العسكرية المطلوبة لمواجهة روسيا.

كما انتقد حياد إسرائيل في ما يتعلق بموضوع شبه جزيرة القرم عام 2014، مدعيا أن هذا الحياد ناتج عن عدم رغبة تل أبيب باستفزاز روسيا حفاظا على علاقاتها الدبلوماسية الجيدة مع موسكو.

وادعى أن إيران ترسل المسيرات لروسيا، بينما تقدم لها الأخرى في المقابل، المساعدات لتطوير برنامجها النووي.

وأضاف أن نظامه بحاجة لأنظمة دفاع جوي ومضادات صواريخ حديثة وفعالة، لمواجهة الضربات الصاروخية الروسية.

 يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أبلغه خلالها برفض إسرائيل تزويد نظامه بالأسلحة، وذلك  بعد التحذيرات الروسية لتل أبيب من مغبة مثل هذه الخطوة.

روسيا اليوم
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